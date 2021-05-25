РИАМО - 25 мая. Детский писатель-фантаст Юрий Кузнецов подарил полную серию своего сказочного цикла «Лабиринты Волшебного мира» с цветными иллюстрациями библиотеке на Некрасова и Центральной детской библиотеке Реутова, сообщили в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.

Всего автор намерен передать библиотекам Подмосковья 1 тыс. книг в период с 14 мая по 14 июня. О своем желании принять литературный дар библиотеки могут сообщить по электронной почте: y_vostenzuk@mail.ru.

Писатель проводит акцию «Мост Дружбы» в честь сразу трех событий: Дня защиты детей, 30-летия с момента выхода своей книги «Изумрудный дождь» и 130-летия Александра Волкова. Именно автор сказки «Волшебник Изумрудного города» вдохновил Кузнецова взяться за перо и написать продолжение. Так появилась целая вселенная из трехсот персонажей и стольких же названий, придуманных автором, которые вошли в одиннадцатую книгу цикла «Толковый словарь имен и названий Волшебного мультимира».

Помимо писательства Кузнецов занимался производством промышленной электроники, имеет арсенал научных работ. Три книги Кузнецова переведены на немецкий язык.