РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мая. Детские сады №№13, 83, 91 подмосковных Люберец будут реорганизованы в образовательный комплекс, с родителями воспитанников и сотрудниками дошкольных учреждений провели собрание, сообщает пресс-служба администрации округа.

Детсады расположены на улицах Авиаторов и Юбилейная в Люберцах.

«Вопросы предстоящей реорганизации детских садов №№13, 83, 91 обсудили с сотрудниками и родителями воспитанников. Для детей и педагогов условия не меняются, сохраняются в полном объеме имущественный комплекс и финансирование. Всем сотрудникам административно-управленческого состава предложены иные должности во вновь создаваемом образовательном комплексе», - сказала начальник управления образованием администрации муниципалитета Виктория Бунтина.