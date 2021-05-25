РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мая. Полиция проводит проверку по факту появившейся в интернете информации об избиении 14-летнего подростка и его отца тренером по боксу в Люберцах. Об этом «РИАМО в Люберцах» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Во вторник в различных Telegram-каналах появилась информация о том, что тренер по боксу начал угрожать подростку из-за его отказа от тренировок. Тогда тренеру написал отец ребенка с требованием прекратить угрозы. После этого тренер избил отца и сына.

«Проводится проверка достоверности данной информации», - сообщили в пресс-службе.