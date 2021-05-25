РИАМО - 25 мая. Зоны с автоматическим ограничением скорости для электросамокатов появились в Москве, функцию ввел сервис Whoosh, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Теперь при аренде самокатов в парке «Сокольники», на ВДНХ, в Парке Горького, в центре столицы – в Театральном проезде и на Большой Лубянке – скорость движения электросамоката автоматически снизится до 15 км/ч. При этом человек не сможет ее самостоятельно увеличить.

Эта мера позволить сделать улицы Москвы безопаснее для пешеходов. Сейчас ограничения заработали на электросамокатах Whoosh, однако в будущем такую опцию могут ввести и другие сервисы.

В Дептрансе поблагодарили компанию Whoosh за то, что они ввели функцию автоматического ограничения скорости в крупных парках и центре города. Это поможет снизить число аварий с участием электросамокатов.

Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что ограничение скорости передвижения до 15 км/ч могут ввести на территориях столичных парков для электросамокатов и другого транспорта на электротяге.

В 2020 году число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности выросло на 66% по сравнению с 2019 годом. В Москве произошло 156 таких аварий, в них пострадали 158 человек.

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