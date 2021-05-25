В 2021 году выпускные в школах будут праздновать 26 июня. Несмотря на то, что ограничений из-за COVID-19 избежать не удастся, многие ребята все равно планируют отметить праздник прощания со школой в соответствии с традициями, которые передались еще от их родителей. Некоторые из них остались неизменными, например, выбор праздничного наряда и прически или встреча рассвета, а некоторые атрибуты праздника вошли в обиход совсем недавно. Москвичи, закончившие школу в 90-е, рассказали РИАМО, как проходили их выпускные и чем от них отличаются праздники современных школьников.

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Я заканчивала школу в начале 90-х. Когда все мои одноклассницы с предвкушением ждали выпускного, я была к нему равнодушна. До сих пор помню, как все вокруг выбирали платья, планировали поступления и заигрывали с парнями.

При этом я часто бывала в центре внимания и любила школу, но знала, что мои отношения с мамой не позволят мне провести выпускной так, как я хочу. Она мечтала организовать для меня праздник, но совсем не считалась с моим мнением. Мама была швеей и купила дорогой на тот момент для нас бирюзовый шифон и решила, что это идеальный материал для выпускного наряда.

Платье она пошила симпатичное, с рукавами-фонариками, но оно собиралось складками на талии и мне абсолютно не шло, а спорить с ней было бесполезно. Принцессой я себя явно не чувствовала и выпускным не насладилась. Мы отмечали в школе, спиртного тоже особо не припомню. Все было очень скромно: пришла, посидела, ушла.

С годами я поняла, что неудачный выпускной повлиял на меня сильнее, чем я предполагала. Моей идеей фикс перед выпуском дочери стало организовать ей лучший праздник и дать все, чего не было у меня. Я уверена: девушка должна хорошо одеваться с детства, иначе она не устроит ни карьеру, ни личную жизнь. Я хорошо зарабатываю и всегда хотела, чтобы она выглядела лучше всех. Поэтому заказала дочери роскошный букет у флориста, купила серьги с кристаллами Swarovski и выбрала роскошное платье за 900 евро с кружевами шантильи.

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Выпускной мы отмечали по всем канонам того времени: в актовом зале, с гимном и наградами. Скромно, но душевно – в школьной столовой, потому что денег на ресторан не было. На столе были кулинарные изыски от родителей моих сверстников – какие-то салаты, самодельный торт.

Я надела простое светлое платье, ребята принесли с собой немного шампанского и втайне бегали за «покрепче». У нас была дискотека в актовом зале, особенно запомнилось, что играла песня «Лондон, гудбай» группы «Кар-Мэн».

Помню, как была безумно влюблена в парня из своего класса и надеялась, что он ответит мне взаимностью – признается и позовет на свидание. Но, как это часто бывает, первая любовь обернулась ничем. Я пришла домой и долго плакала, но все же я с теплотой вспоминаю те годы.

С тех пор утекло много воды, и теперь выпускается мой сын. Мне хочется, чтобы он ощутил атмосферу выпускного, как и я в свое время. Но он волнуется только о поступлении и пускает на самотек подготовку. Так и сказал: «Что купишь, то и надену, куда позовут, туда и пойду». В честь выпускного он разве что попросил купить ему в подарок новый планшет и наушники.

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Воспоминания о выпускном – одни из лучших в моей жизни. Помню, как готовилась сама, а одноклассницы вокруг обсуждали выкройки, которые мамы приносили им из «Бурды», и думали, смогут ли отыскать нужные туфли и как накрутят бигуди. Помню сама рассматривала вариант залить прическу не лаком, а водой с сахаром, чтобы волосы лучше держались.

Достать многие вещи в то время было непросто. С одной стороны, вспоминать дефицит в те годы не очень приятно, но с другой – была в этом какая-то романтика, мы больше ценили то, что имели. Мне шили сарафан на резинке из ткани, которая предназначалась для пошива штор. Теперь же моя дочь хочет себе платье из трендов TikTok, которое носит какой-то блогер. Выглядит так, словно она абсолютно не думает, пойдет ли ей наряд, как будет на ней смотреться – просто заметила популярную девушку, которая кривляется на камеру и размазывает макияж под музыку, а потом думает: «Хочу также». В чем смысл – непонятно.

Мы же с одноклассниками храним воспоминания о школе и до сих пор стараемся встречаться, чтобы обмениваться историями и рассказывать друг другу о своей жизни. Будет здорово, если новое поколение тоже начнет ценить такие вещи.

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Лично мне нравится, как отмечают выпускной современные подростки. Это здорово, что сейчас все высокотехнологично, полки в магазинах ломятся от товаров, а ребята могут выбрать себе заведение и наряд по вкусу. Мы в свое время были чего-то лишены, но это не повод обвинять современные веяния.

Как-то я увидела в интернете фото, на которых девушка пришла на выпускной чуть ли не в нижнем белье, а другая – в готичном платье, и подумала, а какая разница? Если современные подростки хотят выразить себя таким образом, то в этом нет ничего плохого.



Моя дочь на выпускном будет в классическом маленьком черном платье, но захоти она сделать что-нибудь безумное, я бы ее поддержала. Мои родители были довольно строги, и с финансами у нас было туго, поэтому на свой выпускной я была в юбке и блузке, и никакого ощущения праздника у меня не было. Потанцевали медяки, посидели с гитарой, встретили рассвет и пошли по домам.

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Я попала со своим выпускным во времена, когда 80-е переходили в 90-е. Для меня это было море позитива – непередаваемые ощущения. Раньше у одноклассников было больше коллективности. В мое время мы не смотрели, кто во что был одет – главное, чтобы тебе самому нравилось. Я была одета как девочка-ромашка: красное с белым комбинированное платье – простое, но со вкусом.

Отмечали мы в украшенном актовом зале, при этом с нами были родители и учителя. Выпивки тоже не было – пили чай и сок, разве что некоторые мальчишки прятались по углам со спиртным. Когда начались танцы, мы обтерли все полы в актовом зале – тогда был популярен брейк-данс, и некоторые отрывались, как могли.

Я до сих пор слежу за тем, как молодежь празднует окончание школы. Например, однажды я видела, как выпускники выпускали в небо голубей со своими желаниями. Это выглядело великолепно. В прошлом году из-за пандемии был очень печальный выпускной – как же не повезло ребятам, ведь их буквально лишили праздника.

Моя дочь активно участвует в жизни школы и заранее думает о своем выпускном, хоть он и состоится через пару лет. Думаю, ей ближе воздушный образ Золушки в бальном платье, и я с удовольствием помогу ей воплотить его в жизнь.

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