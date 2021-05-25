РИАМО - 25 мая. За минувшие сутки в Московской области зафиксировали 734 случая заболевания коронавирусом, всего в регионе выявили 266 734 случая заболевания, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с Covid-19.

За сутки в Подмосковье умерло 12 человек с коронавирусом, с начала пандемии скончались 6089 пациентов.

Чтобы обезопасить себя от Сovid-19, жителям рекомендуют вакцинироваться в мобильных пунктах или городских поликлиниках. Ранее в Подмосковье появилась возможность подать онлайн-заявку на вакцинацию от коронавируса в СНТ.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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