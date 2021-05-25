РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мая. Московский государственный областной университет городского округа Мытищи подписал соглашения о сотрудничестве с семью колледжами Подмосковья, сообщается на сайте администрации горокруга.

Средние учебные заведения Егорьевска, Щелкова, Мытищ, Люберец, Волоколамска, Домодедова и Реутова стали стажировочными площадками МГОУ.

Подписание соглашений прошло на базе института повышения квалификации и профессиональной переподготовки университета. Ректор МГОУ Елена Певцова и руководители колледжей определили направления сотрудничества в области образования, науки и инноваций. Речь идет о подготовке высококвалифицированных кадров для вузов и учреждений среднего профессионального образования, организации практики, стажировок обучающихся и трудоустройства выпускников МГОУ в колледжи.

Стажировочные площадки позволят обучающимся колледжей больше узнать о вузе и подготовиться к поступлению в МГОУ, участвовать в совместных грантовых исследованиях, конференциях, форумах, мастер-классах, олимпиадах. Представителям колледжей выдали сертификаты о присвоении учебному заведению статуса стажировочной площадки МГОУ.