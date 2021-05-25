РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мая. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков пригласил коллектив компании «Энергоконтракт» подмосковных Люберец вступить в Корпоративную лигу, сообщает пресс-служба администрации округа.
Он посетил производственные площадки, пообщался с руководством и сотрудниками.
Он отметил, что спорт внутри любого коллектива - это инструмент объединения, воспитания командного духа, сплочения и взаимодействия.
«В Московской области мы организовали Корпоративную лигу. Есть первые заявки на участие как по командным, так и по индивидуальным видам спорта. Приглашаю команду «Энергоконтракта» вступить в нашу Корпоративную лигу», - добавил Терюшков.
Компания «Энергоконтракт» - ведущий российский производитель высокотехнологичных средств индивидуальной защиты для нефтяников, газовиков, энергетиков и спасателей. Эта спецодежда обеспечивает безопасность сотрудников сотен промышленных компаний России, а также пользуется спросом более чем в 20 странах мира.
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