РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мая. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков пригласил коллектив компании «Энергоконтракт» подмосковных Люберец вступить в Корпоративную лигу, сообщает пресс-служба администрации округа.

Он посетил производственные площадки, пообщался с руководством и сотрудниками.

«Коллектив компании, который сейчас превышает 1 тыс. человек, живет не только трудовыми буднями, но и спортивным досугом. Руководитель занимается регби. В Московской области этот вид спорта представлен достойно. Наши команды выступают на крупнейших международных турнирах», - сказал Терюшков.

Он отметил, что спорт внутри любого коллектива - это инструмент объединения, воспитания командного духа, сплочения и взаимодействия.

«В Московской области мы организовали Корпоративную лигу. Есть первые заявки на участие как по командным, так и по индивидуальным видам спорта. Приглашаю команду «Энергоконтракта» вступить в нашу Корпоративную лигу», - добавил Терюшков.

Компания «Энергоконтракт» - ведущий российский производитель высокотехнологичных средств индивидуальной защиты для нефтяников, газовиков, энергетиков и спасателей. Эта спецодежда обеспечивает безопасность сотрудников сотен промышленных компаний России, а также пользуется спросом более чем в 20 странах мира.