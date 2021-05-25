РИАМО - 25 мая. Из РФ возобновляются перелеты в Саудовскую Аравию, Исландию, Португалию, Мальту и Мексику, сообщает Федеральное агентство новостей.

Авиасообщение восстанавливается на взаимной основе.

Таким образом, рейсы из столицы в Канкун, Лиссабон и Джидду планируются три раза в неделю, а перелеты из Москвы в Рейкьявик и Валлетту — два раза.

Кроме того, полеты из Грозного и Махачкалы в Джидду начнут проводиться по одному разу в неделю.

Ранее стало известно, когда российские туристы смогут поехать в Испанию. Для этого должны быть полностью отменены ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. Авиасообщение с этой страной прекратилось с 27 марта 2020 года.

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