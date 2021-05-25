РИАМО - 25 мая. За последние сутки в Московской области коронавирусную инфекцию победили 594 пациента, общее число вылеченных в регионе достигло 218 539, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Также за сутки в Подмосковье выявили 734 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных увеличилось в регионе до 266 734 человек.

За пандемию также скончались 6089 пациентов, из них 12 – за минувшие сутки.

В Подмосковье идет масштабная прививочная кампания от коронавируса. Сделать прививки можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что уже 26% жителей Московской области прошли вакцинацию от коронавируса.

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