РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мая. В текущем году в ЖК «Томилино» городского округа Люберцы планируется завершить строительство трех корпусов и выдать собственникам ключи, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Корпуса №№7, 8, 10 жилого комплекса не были достроены в срок. Их внесли в реестр проблемных объектов. Для завершения строительства домов привлекли нового инвестора-застройщика – группу компаний «Самолет». На сегодня общий процент готовности корпусов составляет 75%.

«Группа компаний «Самолет» поможет решить проблему участников долевого строительства ЖК «Томилино», включив три недостроенных корпуса в свой новый проект. В текущем году планируем их достроить и выдать собственникам ключи. Кроме того, в 2020 году в жилом комплексе было завершено строительство других трех корпусов – для 342 обманутых дольщиков это стало настоящим новогодним подарком. Губернатором Московской области поставлена задача к 2023 году снять тему дольщиков», – пояснил Ружицкий.

Проблемные корпуса ЖК «Томилино» будут достроены в рамках нового проекта ГК «Самолет»: к 2028 году на площади 60,3 га в деревне Жилино компания возведет 703 тыс. кв м жилой недвижимости. Помимо жилых домов, общественных пространств, многоуровневых наземных и подземных паркингов, проектом предусмотрено создание объектов социальной инфраструктуры – двух школ и пяти детских садов, поликлиники, физкультурно-оздоровительного комплекса.

«Мы создаем такие городские проекты, живя в которых, люди не думают о пресловутом расстоянии до МКАД. Жители получают в шаговой доступности все – социальные и коммерческие услуги, разнообразный досуг. Этот проект станет ярким воплощением принципов нашего обновленного продукта – разнообразной доступной, удобной и безопасной среды. Наш самый большой в стране частный земельный банк сегодня насчитывает более 36 проектов, большинство из которых будет реализовано в подобном формате», – отметил управляющий директор ГК «Самолет» Владимир Комар.