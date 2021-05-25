РИАМО - 25 мая. Истощенную белую медведицу перевезли в Москву из Якутии на военном самолете, животное доставили в Московский зоопарк, где медведице провели осмотр, сообщает пресс-служба зоосада.

Оказалось, что истощенное животное в возрасте трех-пяти лет весит всего 136 кг, в то время как медведицы в два года весят порядка 200 кг. Кроме того, у зверя отсутствует клык, а также повреждены подушечки лап.

Животное 11 мая вышло к шахтерскому поселку Джебарики-Хая в 1 тыс. км от Ледовитого океана. Голодный хищник зашел в клетку с ведром рыбьего жира. Первичный осмотр зверя, проведенный ветврачом якутского зоопарка Орто-Дойду показал, что это самка.

В настоящее время медведица отдыхает во внутренних помещениях павильона «Полярный мир», специалисты приводят ее в себя и решают первостепенные проблемы со здоровьем. Животное наблюдают специалисты по поведению, которые стараются понять, что стало причиной его путешествия вглубь суши.

Московский зоопарк благодарит Русское географическое общество, Минобороны РФ, Республиканский зоопарк «Орто-Дойду» им. В. Г. Алексеева, а также других участников спасения животного и выражает надежду, что медведица сможет прийти в себя и вновь станет активной.

Самолет военно-транспортной авиации ВКС России вылетел из Якутска в Москву 22 мая. В Московском зоопарке медведице предстоит реабилитация.