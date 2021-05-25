РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мая. В деревне Марусино подмосковных Люберец оборудовали тротуар протяженностью 420 м, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Во вторник он вместе с депутатом Мособлдумы Игорем Коханым проверил, как сделали тротуар.

«Жители деревни Марусино давно просили тротуар на Заречной улице. Дорога узкая была, здесь не был он предусмотрен. Сдвинули забор на частной территории, там тоже были свои сложности. В итоге появился тротуар протяженностью 420 м», - сказал Ружицкий.

Глава пообщался с местными жителями. Они остались довольны качеством проведенных работ. Также там сделали пешеходный переход с разметкой.

«Весна-лето - основная пора для проведения работ по благоустройству. Работы здесь ведутся в графике. Сегодня по обращению жителей принято решение сделать освещение, оно появится на столбах вдоль тротуара», - отметил Коханый.