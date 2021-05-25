РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мая. В деревне Марусино подмосковных Люберец оборудовали тротуар протяженностью 420 м, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
Во вторник он вместе с депутатом Мособлдумы Игорем Коханым проверил, как сделали тротуар.
Глава пообщался с местными жителями. Они остались довольны качеством проведенных работ. Также там сделали пешеходный переход с разметкой.
«Весна-лето - основная пора для проведения работ по благоустройству. Работы здесь ведутся в графике. Сегодня по обращению жителей принято решение сделать освещение, оно появится на столбах вдоль тротуара», - отметил Коханый.
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