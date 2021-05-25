РИАМО - 25 мая.В столице выздоровели еще 2208 человек с Covid-19, с начала пандемии в городе выздоровели после инфекции 1 046 726 человек, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки в городе выявили 2075 случаев коронавируса. Госпитализировали 1082 человек, заразившихся Covid-19.

Скончались за сутки 57 человек с коронавирусом. С начала пандемии умерли 19 764 человека с Covid-19.

Всего в городе выявили 1 161 601 случай коронавируса.

В городе продолжается масштабная вакцинация населения против Covid-19. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории ТЦ и офисов госуслуг «Мои документы». Где находятся пункты вакцинации, можно посмотреть в сервисе «Яндекс.Карты».

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