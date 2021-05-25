РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мая. Около 230 кубометров иловых отложений откачали из ливневого коллектора в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

ГУП Москвы «Мосводосток» завершило откачку воды из ливневого коллектора в Павшинской пойме, сообщил генеральный директор АО «Водоканал – Павшино» Максим Журавлев в ходе оперативного совещания в администрации муниципалитета 24 мая.

«С 18 по 20 мая АО «Мосводоканал» проводило работы по откачке воды из систем внутри станции очистки. Сейчас ГУП «Мосводосток» приступило к очистке и вывозу иловых отложений. За выходные откачали 228 кубометров», - сказал Журавлев.

После завершения откачки скопившихся внутри коллектора ливневых стоков выяснилось, что толщина ила внутри коммуникаций достигает 1 м. Работает 10 единиц техники.

Также, по словам Журавлева, на прошлой неделе ГУП «Мосводосток» заключило договор с ГБУ «Мособлотрест» на проведение инженерно-геодезических изысканий на объекте очистного сооружения №2 и подводящих к нему сетей, расположенных в микрорайоне Павшинская пойма.