РИАМО - 25 мая. За минувшие сутки в столице выявили 2075 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе зарегистрирован 1 161 601 случай заболевания, сообщает московский оперштаб.

В городе продолжается масштабная вакцинация населения против Covid-19. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории ТЦ и офисов госуслуг «Мои документы». Вакцинация бесплатная и длится около 40 минут.

Вернувшихся из-за границы москвичей ранее оштрафовали более чем на 16 млн рублей за несданные тесты на коронавирусную инфекцию.

В России за сутки выявили 7884 новых случая коронавируса. Умерло 393 человека, выздоровели 8743 пациента.

Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 5 017 795 случаев Covid-19 в 85 регионах. За весь период пандемии зафиксировано 119 194 летальных исхода, после курса лечения выздоровели 4 632 955 человек.

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