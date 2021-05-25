РИАМО - 25 мая. Дело рэпера Алишера Моргенштерна о пропаганде наркотиков рассмотрят в Зюзинском районном суде Москвы 3 июня, сообщает пресс-служба столичного суда.

Поводом для привлечения артиста к административной ответственности послужило заявление о проверке клипов «Розовое вино-2» и Family на пропаганду употребления наркотических веществ.

Рэперу может грозить административный штраф на сумму до 1 млн рублей.

По мнению директора Лиги безопасного интернета и члена Общественной палаты России Екатерины Мизулиной, творчество Моргенштерна представляет «откровенную пропаганду наркотиков», и не исключено, что после проверки Генпрокуратуры музыканта ждет не только административная ответственность.