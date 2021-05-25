РИАМО - 25 мая. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в российских регионах на текущий момент остается напряженной, помочь переломить ход пандемии может вакцинация, сообщает kp.ru.

Такое мнение высказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что побороть заболеваемость поможет достижение коллективного иммунитета.

«Ситуация с заболеваемостью в регионах нашей страны остается напряженной, и кардинально переломить ее может только достижение необходимого коллективного иммунитета», — сказал министр.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России зимой этого года. Она носит исключительно добровольный характер. Прививку от Covid-19 можно сделать бесплатно. Противопоказаний у вакцин практически нет.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что в стране вакцинация от коронавируса является добровольной, а обязательной она может стать при повышенной общественной опасности.

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