РИАМО - 25 мая. Большинство вузов России готовит для вступительных экзаменов онлайн-формат, а в некоторых из них приемная кампания будет только дистанционной, пишет во вторник газета «Известия».

В этом году вузы планируют проводить приемную кампанию как в онлайн, так и в офлайн-форматах. Первый готовят для вступительных экзаменов большинство учебных заведений, но при этом они не отменяют и очные экзамены.

Традиционный формат станет возможен, если эпидситуация в регионах окажется благоприятной.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что прием в вузы будет проходить с учетом опыта, полученного в условиях пандемии прошлого года. Таким образом, абитуриенты смогут подавать документы как очно, так и дистанционно.

При этом есть исключения. Например, Высшая школа экономики будет принимать документы только в онлайн-режиме – решение обусловлено заботой о здоровье абитуриентов, а также сотрудников вуза. Опыт прошлого года показал эффективность данного способа.

В НИЯУ МИФИ будет предусмотрен как очный, так и дистанционный вариант прохождения вступительных испытаний. Готов к организации вступительных испытаний как очно, так и дистанционно Уральский федеральный университет.

Схожая схема будет применяться в Самарском университете имени Королева, Сибирском федеральном университете (СФУ) и Томском государственном университете (ТГУ).

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