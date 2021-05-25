РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мая. На Метровагонмаше Мытищ (входит в состав ТМХ) состоялся открытый урок цифры «Цифровое производство», который стал завершающим мероприятием проекта по данной теме и финальным в текущем учебном году, сообщает отдел по внешним связям и корпоративным коммуникациям АО «Метровагонмаш».

Цифровизация производства впервые стала темой урока, контент для обучения разработал партнер акции – фирма 1С. Для учащихся школы №32 прошла экскурсия в цехах Метровагонмаша. Ребята смогли посмотреть, как инновационные ИТ-технологии используются в управлении производством подвижных составов метро.

В формате круглого стола, к которому по телемосту подключились школы Москвы, Нижнего Новгорода и Токсова (Ленинградская область), школьники пообщались с высокопоставленными гостями, узнали, что дает цифровизация сфере образования, задали свои вопросы.

«Цель проекта – помочь ребятам с профориентацией, продемонстрировать им цифровые технологии и подходы, которые используют передовые компании на рынке. Для нас также важно, что это успешный опыт консолидации усилий государства и бизнеса для благого дела – создания кадрового потенциала страны», – сказал зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что в «Уроке цифры» за время существования проекта приняли участие 38 млн школьников. Практически все регионы страны вовлечены в процесс. На Камчатке 6 тыс. школьников прошли «Урок цифры». На фоне дефицита ИТ-кадров имеется положительная динамика количества принятых студентов на ИТ-специальности: на 25% их число выросло за последние 5 лет.

«Урок цифры» проводится в России третий учебный год. В рамках проекта ведущие IT-компании разрабатывают уроки, которые помогают школьникам сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием. Инициаторы «Урока цифры» – министерство просвещения РФ, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика».

Заместитель генерального директора по трансформации и проектной деятельности, член управляющей коллегии АО «Трансмашхолдинг» Наталья Шишлакова отметила, что цифровизация бизнеса – ключевой вектор развития «Трансмашхолдинга». Подавляющее большинство компаний, шагнувших в цифровую реальность, формируют модель своего бизнеса, исходя из преимуществ, которые дают цифровые технологии.