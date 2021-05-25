РИАМО - 25 мая. Директор Центра политического анализа Павел Данилин рассказал, что на праймериз «Единой России» самую высокую активность проявляют два российских региона – Подмосковье и Приморье, сообщает «Взгляд».

«Надо понимать, что Московская область – регион очень богатый. Но, в отличие от Москвы, там нет жесткого интегрирования в мэрскую систему управления. В Подмосковье огромное число независимых и полунезависимых групп влияния», – сказал Данилин.

По его словам, в Подмосковье не стоит ждать типичной для других регионов России ситуации, когда на предварительном голосовании выдвигается единственная сильная фигура, за которую большинство в итоге и проголосует, или ряд малоизвестных кандидатов, которые изначально не рассчитывают на победу в выборах.

«В Подмосковье надо ожидать жесткой конкурентной борьбы, такой, как была однажды на праймериз в Ярославле», – считает эксперт.

Процедура предварительного голосования «Единой России» началась в Подмосковье 24 мая. Для участия в предварительном голосовании зарегистрировались 984 кандидата. Характерной особенностью предварительного голосования стало массовое участие в нем молодежи. Праймериз будут идти до 30 мая.

По итогам праймериз будут сформированы списки кандидатов от партии на выборы различного уровня. В сентябре состоятся выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы.