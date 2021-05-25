РИАМО - 25 мая. Аукцион на проектирование и возведение детсада на 125 мест в Волоколамском городском округе объявили в Подмосковье, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на проектирование и строительство детского сада на 125 мест в Волоколамском городском округе», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Извещение об электронном аукционе на работы по объекту капитального строительства опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Объект строится в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансы на это выделяются из бюджетов Подмосковья и муниципалитета.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на следующий год.