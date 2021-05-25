РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мая. Строительство детской площадки в поселке Коренево подмосковных Люберец завершится к концу мая, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.
Во вторник глава проинспектировал ход строительства детской площадки на улице Чехова, 16. Площадка строится по губернаторской программе.
«Благодаря активистам здесь идет строительство, площадка не завершена, идут работы, еще должны положить резиновое покрытие, но мы видим уже контур этой территории. Здесь будет современная детская площадка, к концу мая работы будут завершены. Здесь уже есть видеокамеры, освещение», - сказал Ружицкий.
По его словам, по губернаторской программе в округе в этом году поставят 5 таких площадок.
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