«Благодаря активистам здесь идет строительство, площадка не завершена, идут работы, еще должны положить резиновое покрытие, но мы видим уже контур этой территории. Здесь будет современная детская площадка, к концу мая работы будут завершены. Здесь уже есть видеокамеры, освещение», - сказал Ружицкий.