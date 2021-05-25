РИАМО - 25 мая. Более 200 дефибрилляторов закуплено в больницы Подмосковья с начала года, аппараты приобретены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 гг, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«Для качественного оказания медицинской помощи необходимы не только профессиональные кадры, но и современное оборудование. Особенно это важно, когда речь идет об оказании реанимационной помощи. В этом году мы приобрели уже 212 дефибрилляторов для наших медицинских организаций», — сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Аппараты поступят в Озерскую, Щелковскую, Можайскую, Серебряно-Прудскую и другие больницы.

Ранее Стригункова рассказала о том, что в 6 медучреждениях Подмосковья с 20 сентября 2021 года будут дистанционно вести расшифровку снимков рентгена, разрабатывается сеть филиалов.