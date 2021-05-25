РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мая. Аварийно-восстановительные работы на газопроводе высокого давления начались в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Крюковское ЛПУМГ информирует жителей Красногорска о том, что в период по 6 июня с 9:00 до 16:00 в районе населенных пунктов Дмитровское, Тимошкино, Грибаново, СНТ «Земля» и «Истра» проводятся аварийно-восстановительные работы на магистральном газопроводе высокого давления.

«Благодарим жителей округа за понимание и приносим извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении.