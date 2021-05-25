РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мая. Новая техника для тушения крупных затяжных пожаров поступила в пожарно-спасательный гарнизон подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Она будет обслуживать зону от Химок до Одинцова и от Красногорска до Шаховской. Мощная спецтехника поможет в тушении самых сложных и крупных пожаров. Личный состав прошел специальную подготовку.

Автопарк пожарно-спасательного гарнизона пополнился пожарной автоцистерной объемом 3,2 тыс. л, рукавным автомобилем - протяженность пожарных рукавов 2 км, насосной станцией производительностью 100 л в секунду.

«В основном эта техника предназначена для крупных затяжных пожаров, там, где есть необходимость в прокладке магистральных линий на большие расстояния и удаленность водоемов от места пожара», - сказал начальник 4-й пожарно-спасательной части 15-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области Николай Басай.

Благодаря протяженности пожарных рукавов есть возможность проложить магистральную линию на расстояние 2 км. В цистерне присутствуют как гидравлические, так и механизированные инструменты, применяемые для тушения крупных затяжных пожаров, для доставки и транспортировки воды.

Каждый автомобиль укомплектован пятью датчиками неподвижного состояния и новейшей системой поиска, что позволяет в течении 30 секунд подать сигнал бедствия из зоны задымления.