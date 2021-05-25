РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мая. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в рамках партпроекта «Здоровое будущее» встретился с коллективом травматологического поликлинического отделения и наркологического диспансера Балашихинской областной больницы, в здании медучреждения до конца 2022 года проведут капремонт и возведут модульную пристройку, сообщили в пресс-службе парламентария.

Ефимов рассказал о планах по капитальному ремонту здания, в которых располагаются учреждения, и возведению модульной пристройки для расширения площадей.

«Балашихинская травматология и наркологический диспансер занимают здание 1968 года постройки. Оно требует не только ремонта, но и в связи с ростом числа жителей микрорайона – увеличения полезных площадей для комфортной работы медиков и пребывания пациентов. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, данное здание будет капитально отремонтировано, а на прилегающей к нему территории – возведена пристройка», – сказал Ефимов.

Он добавил, что проект проходит экспертизу. Завершение работ намечено на 2022 год.

Ефимов передал слова благодарности медикам за их ежедневный труд от председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова и вручил лучшим специалистам благодарственные письма и почетные грамоты регионального парламента.

Заведующий наркологическим диспансером Арсен Саркисян поблагодарил депутата за укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Балашихи.

«С учетом поступившей информации о ремонте мы начнем проработку по распределению потоков пациентов в другие учреждения на время проведения работ. Важно, чтобы наши посетители не испытывали неудобств и смогли получить необходимую помощь как в травматологическом отделении, так и в наркологическом диспансере», – заключил Саркисян.