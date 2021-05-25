РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мая. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в рамках партпроекта «Здоровое будущее» встретился с коллективом травматологического поликлинического отделения и наркологического диспансера Балашихинской областной больницы, в здании медучреждения до конца 2022 года проведут капремонт и возведут модульную пристройку, сообщили в пресс-службе парламентария.
Ефимов рассказал о планах по капитальному ремонту здания, в которых располагаются учреждения, и возведению модульной пристройки для расширения площадей.
Он добавил, что проект проходит экспертизу. Завершение работ намечено на 2022 год.
Ефимов передал слова благодарности медикам за их ежедневный труд от председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова и вручил лучшим специалистам благодарственные письма и почетные грамоты регионального парламента.
Заведующий наркологическим диспансером Арсен Саркисян поблагодарил депутата за укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Балашихи.
«С учетом поступившей информации о ремонте мы начнем проработку по распределению потоков пациентов в другие учреждения на время проведения работ. Важно, чтобы наши посетители не испытывали неудобств и смогли получить необходимую помощь как в травматологическом отделении, так и в наркологическом диспансере», – заключил Саркисян.
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