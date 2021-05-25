РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мая. ООО «Ашан» в городском округе Мытищи оштрафовали на 10 тыс. рублей за нарушения требований фитосанитарного законодательства, сообщает управление Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

В апреле 2021 года управлением Россельхознадзора проведена проверка соблюдения требований законодательства РФ в сфере карантина растений в отношении ООО «Ашан» в Мытищах.

В результате проверки управлением выявлено, что общество, осуществляя ввоз и хранение подкарантинной продукции (срезанные цветы и бутоны розы, свежие срезанные цветы лилии, герберы, тюльпаны – 454 штуки, лук репчатый свежий, 16,56 т), не произвело гашение карантинных сертификатов после доставки продукции путем внесения в ФГИС «Аргус-Фито» сведений о завершении перевозки партии.

«Ашана» привлечен к административной ответственности по статье 10.3 КоАП РФ в виде наложения штрафов на сумму 10 тыс. рублей.