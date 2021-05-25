РИАМО - 25 мая. В московских домах престарелых не зафиксировано заболеваемости Covid-19 после завершения вакцинации, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Среди жителей 32 городских интернатов и пансионатов свыше половины – старше 65 лет. На новогодних праздниках проживающим в московских домах престарелых предложили пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.
Большая часть постояльцев получила второй компонент препарата уже к февралю – таковых порядка 96%. Таким образом, из 15 тыс. проживающих прививку получили около 80%.
Работники учреждений по-прежнему тщательно наблюдают за здоровьем проживающих людей: ежедневно измеряется температура тела, а также уровень кислорода в крови. Кроме того, проводятся обходы.
Постояльцы домов престарелых стали активнее: они принимают гостей и видятся с близкими. Также они выходят в город, посещают поликлиники и проходят плановое лечение в больницах столицы.
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