РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мая. Единый госэкзамен в Красногорске будет сдавать 1 591 выпускник в 7 стационарных пунктах, которые оборудованы системами видеопротоколирования, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В каждой аудитории установлены по две камеры с возможностью работы в режиме онлайн.

24 мая в округе начался период проведения основных государственных экзаменов (ОГЭ), 29 мая стартуют единые государственные экзамены (ЕГЭ).

Для проведения ОГЭ в муниципалитете подготовили 37 пунктов проведения экзаменов на базе образовательных организаций, пять пунктов организовали на дому. В 35 ППЭ ведется запись экзаменов офлайн.

К сдаче экзамена по русскому языку 24 мая приступили ученики 33 муниципальных школ и восьми частных. Всего 2 744 девятиклассника.

Все ППЭ оснащены блокираторами сотовой связи.

Во все структуры, которые являются снабжающими организациями, провайдерами, компаниями ЖКХ, здравоохранения, УМВД – направлены письма. Издано распоряжение главы о межведомственном взаимодействии при подготовке к проведению ГИА.