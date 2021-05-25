РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мая. Единый госэкзамен в Красногорске будет сдавать 1 591 выпускник в 7 стационарных пунктах, которые оборудованы системами видеопротоколирования, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.
В каждой аудитории установлены по две камеры с возможностью работы в режиме онлайн.
24 мая в округе начался период проведения основных государственных экзаменов (ОГЭ), 29 мая стартуют единые государственные экзамены (ЕГЭ).
Для проведения ОГЭ в муниципалитете подготовили 37 пунктов проведения экзаменов на базе образовательных организаций, пять пунктов организовали на дому. В 35 ППЭ ведется запись экзаменов офлайн.
К сдаче экзамена по русскому языку 24 мая приступили ученики 33 муниципальных школ и восьми частных. Всего 2 744 девятиклассника.
Все ППЭ оснащены блокираторами сотовой связи.
Во все структуры, которые являются снабжающими организациями, провайдерами, компаниями ЖКХ, здравоохранения, УМВД – направлены письма. Издано распоряжение главы о межведомственном взаимодействии при подготовке к проведению ГИА.
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