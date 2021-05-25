РИАМО - 25 мая. Предприятия Московской области планируют за лето 2021 года произвести свыше 25 тыс. тонн мороженого, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«За три летних месяца текущего года в Подмосковье планируется произвести более 20-25 тысяч тонн мороженого. Это порядка 200 млн штук весом 80-120 грамм – эскимо, стаканчиков, рожков, брикетов, батончиков и других видов по расфасовке мороженого», – сказал Сергей Воскресенский.

Министр также назвал самые популярные у жителей и гостей Подмосковья виды мороженого – пломбир и сорбет.



«Указанных объемов лакомства планируется достигнуть за счет деятельности пяти самых крупных основных производителей мороженого в Подмосковье, таких как «Чистая линия», «Лагуна Койл», «Фронери русс», «Богородский хладокомбинат» и «Дмитровский молочный завод», – отметил Воскресенский.



Он добавил, что порядка 30% мороженого в России производит Московская область.

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