РИАМО - 25 мая. Предприятия Московской области планируют за лето 2021 года произвести свыше 25 тыс. тонн мороженого, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.
Министр также назвал самые популярные у жителей и гостей Подмосковья виды мороженого – пломбир и сорбет.
«Указанных объемов лакомства планируется достигнуть за счет деятельности пяти самых крупных основных производителей мороженого в Подмосковье, таких как «Чистая линия», «Лагуна Койл», «Фронери русс», «Богородский хладокомбинат» и «Дмитровский молочный завод», – отметил Воскресенский.
Он добавил, что порядка 30% мороженого в России производит Московская область.
Что бы такое приготовить: 10 книг с рецептами от фуд‑блогеров>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии