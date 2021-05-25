РИАМО - 25 мая. В образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ с 26 мая по 12 июня пройдут онлайн-занятия, посвященные быстрому поиску работы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«После пандемии рынок труда изменился, у соискателей открылись новые карьерные возможности. Под руководством HR-эксперта слушатели курса смогут изучить их, чтобы реализовать имеющийся опыт в другой профессиональной области», – сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Участники прослушают шесть вебинаров, которые проведет HR-специалист, эксперт по трудоустройству и реализации в карьере Гарри Мурадян.

На первом занятии участники смогут определить подходящий формат работы. Второй вебинар будет посвящен процессу поиска работы. На следующем слушатели напишут резюме и сопроводительное письмо. На пятом занятии участники рассмотрят различные проблемные вопросы, которые возникают при выборе условий трудоустройства.

По итогам обучения все слушатели получат электронные сертификаты.

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