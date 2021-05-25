РИАМО - 25 мая. Количество льготных электронных рецептов с QR-кодом, которые обслужили в московских аптеках, выросло более чем в 80 раз по сравнению с прошлым месяцем, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Бумажные бланки рецептов, благодаря развитию единой цифровой платформы, уходят в прошлое. Теперь в аптеке или аптечном пункте достаточно показать QR-код электронного рецепта на экране телефона, либо талон с QR-кодом, распечатанный в информационном киоске поликлиники. <...> Это удобно для пациентов, экономит время врачей, а также помогает исключить потерю, повреждение или подделку рецептов», — сказала Ракова.

После того, как сервис заработал в феврале 2021 года, он продолжает становиться популярнее. Он позволил исключить потерю рецепта из-за хранения его в цифровом виде. Взглянуть на рецепты которые действует или уже обслужены можно в электронной медкарте на mos.ru, а также мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» в разделе «Рецепты» и информационном киоске в поликлинике.

Несмотря на технологии, рецепты на бумажном бланке остаются, поэтому их тоже можно получить.

Список аптек, где препараты отпускают по QR-коду, можно увидеть на официальном сайте департамента здравоохранения в разделе «Электронный рецепт».

В аптеках при поликлиниках города вместо рецепта с QR-кодом пациенты для получения льготного препарата могут предъявить полис ОМС. Если воспользоваться приложением на телефоне не получается, QR-код рецепта можно распечатать в информационном киоске поликлиники.

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