РИАМО - 25 мая. В продаже появились билеты на посещение Международного авиационно-космического салона «МАКС-2021», приобрести их можно с 24 мая на сайте выставки Aviasalon.com и по сети продаж билетного оператора мероприятия Parter.ru, сообщает пресс-служба выставки.

Стоимость входного билета, который позволяет посетить салон 23-25 июня, составляет 800 рублей. Цена на выставку вырастет в дни массового посещения с середины июля. В это время она составит до 1 тыс. рублей. Аналогичная стоимость установится и на дни выставки.

«Возможность сэкономить, заблаговременно приобретая билеты, была востребована нашими гостями в предыдущие годы. Мы сохраняем эту практику, предлагая в предварительной продаже билеты для прохода на территорию выставочного комплекса по минимальной цене», - сказал заместитель генерального директора АО «Авиасалон» Владимир Советкин.

В продаже находятся билеты для специалистов, посетителей и на медиаплатформу.

Кроме билетов на фиксированную дату, есть билеты выходного дня. Они дают своему обладателю шанс посетить выставку в один из публичных дней и предназначаются для тех, кто не смог определиться с датой посещения заранее. Цена подобного билета составляет 1,2 тыс. рублей. Дети в возрасте до 14 лет проходят бесплатно в сопровождении родителей.

Также к открытию выставки готовится онлайн-магазин авиационно-космических сувениров «Премьеры МАКС». Так, к мероприятию выпущена лимитированная коллекция «Иду на МАКС», состоящая из футболки, бутылки для воды, сумки-шоппера и защитной маски.

Те, кто купят вещи из коллекции на 1,5 тыс. рублей, получат промокод, который позволит купить два входных билета на посещение выставки по цене 500 рублей за билет.

Советкин отметил, что теперь у гостей салона есть отличный шанс попасть на выставку в вещах с символикой мероприятия.

Деловые посетители выставки могут купить билет в категории «Бизнес» стоимостью 3,5 тыс. рублей. Он позволит своему обладателю посетить мероприятие в одни из дней с 20 по 25 июля.

Кроме входных билетов, также продаются парковочные талоны. Они дают возможность разместить легковые машины и автобусы на специальных паркингах, которые находятся поблизости с выставочном комплексом.

Для того, чтобы приобрести талон на парковки №3 и №7, необходимо заплатить 3 тыс. рублей, на парковку №2 – 4 тыс., а за размещение на паркинге автобуса – 7000 тыс. рулей. Талон действителен на один въезд.

Купить билет на мероприятие можно по ссылке: https://aviasalon.com/ru/visitors/ticket-options.

15-й Международный авиационно-космический салон пройдет в Жуковском с 20 по 25 июля.