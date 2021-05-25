РИАМО - 25 мая. Министерство природных ресурсов и экологии РФ предложило продлить срок службы бытовой техники и электроники, с данной инициативой в аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко обратился глава Минприроды Александр Козлов, сообщает газета «Известия».

Таким образом, производителей могут обязать делать детали для ремонта техники, пока срок гарантия не закончится.

Козлов обратился к Абрамченко 23 апреля с письмом «О проработке возможности установления «права на ремонт» для бытовой техники», где подчеркнул, что Еврокомиссия в начале октября 2019 года приняла регламенты, устанавливающие требования к экологическому дизайну бытовых приборов. Обязательные нормативы уделяют основное внимание рациональному использованию энергоресурсов и защите окружающей среды.

Согласно документу, в регламенты входит и обязательный раздел об обеспечении «права на ремонт», который предписывает, что производитель обязан снабжать технику подробными инструкциями по ремонту. В Европе они включают «право на ремонт» холодильников, телевизоров, посудомоечных, а также стиральных машин и фенов. В перспективе регламенты планируется расширить для смартфонов, мелкой бытовой техники и ноутбуков.

Таким образом, если срок службы техники продлится, объем «электрического мусора» уменьшится. Проработать шанс принять подобные требования поручено Минпромторгу и Минэкономразвития. Позиция ведомств по указанному поводу может быть предоставлена в кабинет министров.

Представитель Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов отметил, что потребители покупают новую технику и телефоны не из-за того, что аппаратура больше не работает, а в связи с тем, что она морально устаревает. Поэтому меры регулятора могут быть неэффективными.

Он добавил, что РФ не может устанавливать предложенные Минприродой инициативы в одностороннем порядке. Подобные новшества могут отражаться только в техрегламентах ЕАЭС.

Кроме того, по словам Гуськова, требование об инструкциях по ремонту техники может вызвать желание починить вещь самостоятельно.