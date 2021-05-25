РИАМО - 25 мая. В столице согласовали строительство первого детского сада на территории бывшей промышленной зоны «Октябрьское поле» в рамках проекта «Индустриальные кварталы», сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.
«В рамках проекта «Индустриальные кварталы» инвестор возведет два детских сада на 200 мест, школу и поликлинику, а также недвижимость общей площадью более 170 тыс. кв. м», — сказал Ефимов.
Он добавил, что на прошлой неделе было положительное заключение на строительство первого детского сада и четырех жилых домов.
Завершить проект комплексного развития бывшей промышленной зоны планируется к 2026 году.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что с начала года на территории бывшей промзоны ведется строительство жилого дома с пристроенной поликлиникой и стоматологией на 150 посещений в смену.
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