РИАМО - 25 мая. В столице отремонтируют первые советские небоскребы на Халтуринской улице, это здания, построенные в начале 70-х годов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Работы уже идут в доме 14, корпусе 2 — там ремонтируют системы водоотведения и теплоснабжения, крышу, подвал и фасады», — говорится в сообщении.

Речь идет о 14-этажных зданиях. Их насчитывается 12, они относятся к единому типу. Небоскребы находятся рядом с одним из старейших водоемов Москвы - Черкизовским прудом.

Всего на ближайшие 3 года в Москве запланирован ремонт 4 437 домов.