РИАМО - 25 мая. В столице 13 новостроек передали под заселение по программе реновации с начала 2021 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С начала 2021 года было передано 13 домов на 2 тыс. квартир общей площадью более 115 тыс. кв. м. В эти новостройки смогут переехать свыше четырех тысяч москвичей», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он отметил, что с 2017 года для переселения было передано 89 новостроек общей площадью более 1 млн кв. м. С момента старта программы для переселения построено 114 домов.

«На данный момент проектируется и строится 263 дома общей площадью 4,6 млн кв. м. Они расположены во всех городских округах. Все новостройки отвечают высоким требованиям программы реновации», — отметил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что в квартирах сделана современная отделка, а места общего пользования адаптированы под для маломобильных граждан.

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