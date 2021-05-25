РИАМО - 25 мая. В парке Горького презентовали кубок чемпионата Европы по футболу, он носит имя Анри Делоне, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Серебряную амфору весом восемь килограммов вручат победителям соревнований, которые в этом году пройдут с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы», — говорится в сообщении.

Кубок путешествовал по городам мира с апреля. В России его показали представители фонда, который помогает детям с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

На презентации главной награды чемпионата Европы побывали экс-футболист сборной Франции Давид Трезеге, глава департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев, генеральный директор оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин, бронзовый призер Евро-2008 Дмитрий Сычев и директор Парка Горького Павел Трехлеб.