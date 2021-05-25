РИАМО - 25 мая. Во вторник утром пробки на дорогах Москвы достигли 4 баллов из 10 возможных, дорожная обстановка может осложниться вечером, если пробки достигнут 8 баллов, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На текущий момент движение в центр мегаполиса затруднено на Рязанском и Волгоградском проспектах, а также на шоссе Энтузиастов.

Проблем с движением нет на Звенигородском шоссе, проспекте Мира и Ленинском проспекте.

На городских дорогах проводятся ремонтные работы, они могут негативно влиять на дорожную обстановку.