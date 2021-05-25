РИАМО - 25 мая. Жители Москвы внесли более 700 тыс. записей об анамнезе в электронную медицинскую карту с июня 2020 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С июня прошлого года москвичи в возрасте старше 18 лет внесли более 700 тыс. записей о личном и семейном анамнезе в электронную медицинскую карту», — говорится в сообщении.

Пользователям портала доступно две анкеты: «Мои данные» содержат информацию о собственном анамнезе, а «Моя семейная история» — история заболеваний ближайших родственников.

Эта информация помогает врачу в определении возможных наследственных заболеваний.

Кроме того, пользователи портала могут сами заполнять «Дневник здоровья», внося туда артериальное давление, частоту пульса и так далее. Сервис можно синхронизировать с приложениями AppleHealth или GoogleFit.