РИАМО - 25 мая. По словам председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, снизить уровень бедности в два раза можно за счет адресности соцподдержки малообеспеченным гражданам, результат получится достигнуть за три-четыре года, сообщает газета «Известия».

Кудрин поддержал подход по введению требований к получателям пособий, включая имущественный ценз. Переход используется с текущего года для того, чтобы назначать пособия малообеспеченным семьям на детей в возрасте от трех до семи лет. Согласно проекту постановления правительства, подход распространится также на новые выплаты на детей от 8 до 17 для малообеспеченных семей, беременных женщин в сложной ситуации.

«Нужно внедрять больше адресности, в том числе учитывая имущественный ценз. Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни», — сказал Кудрин.

Согласно правилам, которые предусматривают большой объем собственности, суммарно семья может владеть квартирой, жилым домом, дачей, земельным участком, гаражом, автомобилем, мотоциклом, трактором и лодкой.

В расчет нуждаемости не входят квартиры и дома, которые признали пригодными для проживания, а также квартиры и участки, полученные в качестве меры социальной поддержки. Дальневосточные гектары при земельных наделах не учитываются.