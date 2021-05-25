РИАМО - 25 мая. На территории Парка Горького отреставрировали лавки-ротонды, работы велись в три этапа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Белоснежные беседки-ротонды с изумрудными куполами являются настоящим украшением Парка Горького — невозможно представить себе Пушкинскую набережную без этих узнаваемых символов», — сказал директор Парка Горького Павел Трехлеб.

На первом этапе специалисты укрепляли фундамент, после чего отшлифовали белый камень и заменили металлические сердечники. Ротонды являются объектом культурного наследия.

«Завершающим этапом стало восстановление деревянных конструкций кровли и куполов», — сказал руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

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