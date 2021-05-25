РИАМО - 25 мая. Международный онлайн-форум Smart Cities Moscow открывается в столице во вторник, он объединит специалистов в области умных городов из 20 стран мира. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

В деловую программу форума вошло три основных направления: инфраструктура и технологии умного города, умный город для жизни, а также его устойчивое развитие.

Спикерами форума станут главы и члены правительств стран и городов Европы, США, Азии, Африки и Ближнего Востока, а также руководители подразделений Всемирного банка, Undesa, Международного союза электросвязи, эксперты, топ-менеджеры и специалисты.

«За минувшее десятилетие Москва сделала рывок в развитии. Изменения коснулись всех сфер. Город стал действительно современным и даже больше — устремленным в будущее. Мы активно применяем передовые технологии и, разумеется, изучаем лучшие практики иностранных коллег», ― сказала заммэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, форум поможет обменяться опытом и наметить возможные шаги по сотрудничеству в области передовых городских технологий. В течение двух дней эксперты обсудят внедрение ИИ в городские сервисы, электронное правительство, интеллектуальные транспортные системы и развитие кибербезопасности.

86 спикеров будут участвовать в панельных дискуссиях, они расскажут об умных городах и суперсервисах, цифровой креативной экономике мегаполисов и traveltech-направлении. Отдельные сессии будут посвящены возобновляемым источникам энергии, green-технологиям и sharing-культуре.

Как отметил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, форум даст возможность специалистам обсудить, как внедрение технологий влияет на развитие городов и как самим городам адаптироваться к ускоренной цифровизации.

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