РИАМО - 25 мая. На западе столицы загорелись гаражи, возгорание уже ликвидировали, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

Пожар происходил по адресу: ул. Большая Очаковская, д. 3. Никто не пострадал.

Заявка о возгорании поступила в 02:34. По прибытию на место происшествия выяснилось, что горят три двухъярусных металлических гаража на площади 50 кв. м.

Возгорание удалось локализировать в 3:27, пожар ликвидирован в 03:40.