РИАМО - 25 мая. Во вторник в Москве и Московской области температура воздуха прогреется до 23 градусов тепла, в Подмосковье может быть немного прохладнее, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Москва и Московская область окажутся на периферии антициклона», — говорится в сообщении.

Максимальная температура в этот день в Москве будет колебаться от 20 до 22 градусов, а в Подмосковье — от 18 до 23 градусов. При переменной облачности осадков не ожидается.

Северо-западный ветер разовьет скорость от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба.