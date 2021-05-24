РИАМО - 24 мая. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил московских школьников с победой на XXI Азиатской олимпиаде по физике, где сборная России стала абсолютным победителем.

«Все 8восемь членов нашей команды получили золотые медали — это абсолютный рекорд соревнований. Среди них четыре москвича: Николай Кононенко (школа №57), Артемий Новиков (Бауманская инженерная школа №1580), Данила Самоделкин (школа №2007 ФМШ) и Дмитрий Хватов (образовательный комплекс «Воробьевы горы»), — написал Собянин своей на странице в соцсети «ВКонтакте».

Как уточняется на официальном сайте мэра города, соревнование проходило с 17 по 24 мая в онлайн-формате. Школьники выполняли задания теоретического и практического туров. Всего за победу боролись более 180 участников из 23 стран мира.

Азиатская олимпиада по физике проводится с 2000 года. Для участников из российской сборной соревнование становится последним этапом отбора на Международную физическую олимпиаду.