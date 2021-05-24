РИАМО - 24 мая. В Подмосковье могут ввести административную ответственность за несвоевременное и неполное предоставление информации о техническом состоянии многоквартирных домов (МКД), сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Соответствующие изменения в КоАП планирует разработать профильный комитет Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

В Химках провели круглый стол, на котором обсудили практику проведения капитального ремонта общего имущества МКД.

Председатель комитета Игорь Коханый уточнил, что одним из актуальных вопросов остается несоответствие фактических объемов работ капремонта с плановыми.

«Фонд (капремонта общего имущества МКД – ред.) формирует краткосрочный план реализации программы капремонта МКД на основе сведений, которые предоставляют УК и администрации городских округов. Но как показывает практика, иногда информация приходит не достоверная и выявляется это, как правило, когда уже проведены торги», - подчеркнул Коханый.

Он добавил, что подрядчик по договору должен выполнить одни работы, а по факту получается больше или меньше заявленного. Тогда приходится расторгать заключенный договор и начинать процедуры заново. Данные инциденты существенно тормозят реализацию программы капремонта в регионе.

«Из-за несоответствия объемов и видов работ по 15 муниципальным образованиям пришлось корректировать в мае план капитального ремонта на 2020-2022 годы. Что опять же привело к потере времени», - добавил Коханый.

По его словам, на круглом столе решили, что есть необходимость в разработке изменений в КоАП, следует ввести административную ответственность для должностных и юрлиц за предоставление недостоверной или не в полном объеме информации о техсостоянии домов.

«Пока о размерах штрафов говорить рано. В ближайшее время наш комитет начнет работу над законопроектом», - заключил Коханый.