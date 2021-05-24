РИАМО - 24 мая. В преддверии Международного дня защиты детей завод Mercedes-Benz 29 мая организует интерактивное занятие в детском центре «Экспонариум» музея «Новый Иерусалим» в Истре, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Сотрудники завода Mercedes-Benz расскажут посетителям детского центра о важных этапах производства машин, работе каждого цеха и повседневных обязанностях.

Также дети познакомятся с историей автомобильного бренда, узнают интересные факты о создании машин, а еще смогут рассмотреть и изучить некоторые детали авто.

Производство легковых автомобилей Mercedes-Benz в индустриальном парке «Есипово» открыли в апреле 2019 года. Завод производит четыре модели: Mercedes-Benz E-класса, внедорожники Mercedes-Benz GLC, GLE и GLS.

Детский центр «Экспонариум» в музее «Новый Иерусалим» начал работать в начале прошлого года. Пространство имеет несколько тематических зон, в которых дети могут найти множество интерактивных элементов.