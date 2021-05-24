РИАМО - 24 мая. Начальник аварийно-спасательной службы «Восвод» Александр Зуев отметил, что при критической ситуации на воде главное — не паниковать, сообщает Nation News.

Он подчеркнул, что главной ошибкой при критических ситуациях на воде является паника. Многие люди сразу начинают кричать, а это приводит к выходу воздуха из легких и погружению на дно водоема.

«Есть два важных момента — наличие или отсутствие волн. Например, человек плывет и понимает, что устал, а до берега еще очень далеко. В данной ситуации, если нет волн, нужно перевернуться на спину, расставить ноги и руки широко — занять позу «звездочки». Далее нужно просто отдохнуть в таком положении», — сказал Зуев.

По его словам, если человек начинает тонуть, то он должен активно двигать ногами во время положения на спине и плыть к берегу. В позе «на спине» не стоит тратить все силы для того, чтобы доплыть до берега, лучше остановиться и отдохнуть, при этом следует глубоко дышать.

Специалист отметил, что при волнах и сильной усталости человеку следует остановиться, сделать глубокий вдох, чтобы в легких был воздух и возникла положительная плавучесть. Затем нужно перевернуться на живот и принять следующую позу: руки и ноги свесить вниз, в легких держать много воздуха, голову пустить в воду. В данном положении следует отдохнуть.

Он добавил, что как только воздух в легких начнет заканчиваться, то человеку необходимо сделать выдох, поднять голову, еще раз вдохнуть и опустить голову в воду.

Зуев пояснил, что отдыхать следует 2-3 минуты, а потом продолжить плыть к берегу.

«Если же свело ногу судорогой, необходимо сильно потянуть носок стопы на себя. То есть, главной задачей в данной ситуации является избавление от судороги перед началом движения к берегу», — заключил спасатель.